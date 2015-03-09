مساء اليوم.. محطة كهرباء غزة الوحيدة تتوقف مجددا عن العمل

حذرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية فى قطاع غزة، من تجدد توقف محطة توليد كهرباء غزة الوحيدة بالكامل عن العمل مساء اليوم الاثنين، نتيجة انتهاء المنحة التركية واستمرار فرض الضرائب على وقود المحطة.

ونقلت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية عن سلطة الطاقة قولها: "أنه تم استهلاك وقود المنحة التركية بالكامل خلال الأيام الأربعة الأخيرة"، معتبرة أن عدم الاستجابة لموقفها الثابت بإلغاء الضرائب بالكامل عن الوقود، والتى تبلغ 137% من سعره الأصلى هو السبب الرئيسى وراء التوقف المتكرر لمحطة الكهرباء بما يربك برامج التوزيع ويتسبب فى تعميق معاناة مواطنى القطاع.

وأكدت سلطة الطاقة استعدادها التام لشراء الوقود من خلال أموال التحصيل الشهرية لشركة التوزيع بشرط إلغاء الضرائب بالكامل وإبقائه على سعره الأصلى فقط.

وناشدت كافة الجهات الرسمية والأهلية والشعبية والفصائل الاصطفاف الكامل مع المطلب الإنسانى لأهالى قطاع غزة، لإلغاء الضرائب بالكامل عن وقود المحطة من قبل الحكومة، وإلى الأبد، وتجنيب هذه القضية الإنسانية المناكفات السياسية التى لا تخدم مصلحة الشعب واحتياجاته الأساسية.

الجدير بالذكر، أن معبر "كرم أبو سالم" التجارى بين إسرائيل والقطاع، قد فتح يوم الجمعة الماضى، لإخال 40000 لتر سولار لمحطة توليد الكهرباء بعد توقفها الخميس الماضى.