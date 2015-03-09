تجديد حبس مسن 15 يوما لاغتصابه طفلاً داخل دورة مياه مسجد بسفاجا

قرر المستشار شريف العطار قاضى معارضات محكمة سفاجا، تجديد حبس مسن 15 يوماً، لاتهامه باغتصاب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات ومصاب بمرض التوحد، داخل دورة مياه أحد مساجد مدينة سفاجا.

كان المستشار وليد هارون مدير نيابة سفاجا الجزئية قد قرر حبس المسن الذى يبلغ من العمر 68 عاما على 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت النيابة العامة، عرض الطفل على الطب الشرعى، والتى أثبتت وجود إصابات بفتحة الشرج، ناتجة عن الواقعة.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، أن المسن الذى يبلغ من العمر 68 عاما استدرج الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، والمصاب بمرض التوحد، لإحدى دورات مياه أحد مساجد مدينة سفاجا وجرده من ملابسه تماما، واغتصبه.

كما تبين من التحقيقات، أن خال الطفل أثناء خروجه من المسجد سمع صوت الطفل يخرج من إحدى دورات المياه وبعد فتحها رأى ابن شقيقته مجرد من ملابسه والمسن يغتصبه.

وكشف فريق من تحريات المباحث، أن الواقعة حدثت داخل إحدى دورات المياه بأحد المساجد.

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