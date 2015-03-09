قاضى "عمليات رابعة" للدفاع: "حسن البنا مش مقرر علينا فى المرافعة"

طالب المستشار محمد ناجى شحاتة، دفاع القيادى الإخوانى عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، بالتزام الحديث عن دفوعه القانونية المتعلقة بالدعوى، وعدم الانخراط فى قضايا فرعية أخرى متعلقة بتاريخ جماعة الإخوان ومؤسسها حسن البنا.

جاء ذلك بعدما تلاحظ لدى المحكمة استمرار الدفاع فى استعراض تاريخ حسن البنا، وتناوله فكرة الخلافة الإسلامية التى سعى إلى تحقيقها من خلال تنظيم جماعة الإخوان منذ نشأته، وهو ما دفع هيئة المحكمة لمناشدة الدفاع إنهاء حديثه عن حسن البنا، بعدما خاطب المستشار محمد ناجى شحاتة الدفاع ساخرا، "حسن البنا مش مقرر عليا، وكفاية حديث عنه لحد كدة ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى .

>وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرؤوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.