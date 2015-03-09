إلقاء القبض على 28 شخصا فى مشاجرة بالمولوتوف بسبب معاكسة فتاة فى سوهاج

سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب على مشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص من قرية السمطا وبندر البلينا دائرة مركز البلينا، استخدمت فيها الأسلحة والعصى والشوم وزجاجات المولوتوف بسبب معاكسة الفتيات، والتى نتج عنها إصابة 7 وتحطيم مقهى بلدى ومطعم، وتم إلقاء القبض على 28 شخصا قامت النيابة بحبسهم وطلبت سرعة ضبط وإحضار 10 آخرين فى الواقعة .

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء أيمن السيسى نائب المدير للجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص ووجود مصابين .

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب بتمكن الرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث المركز والنقباء حسين عبدالحميد وأحمد أبوعريضه وأحمد الشندويلى وسيد نور الدين وموسى القاضى معاونوا مباحث المركز، من السيطرة على مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص من أهالى بندر البلينا وقرية السمطا بسبب معاكسة إحدى الفتيات بالشارع، بعدها قام الطرفان بالتشاجر باستخدام الأسلحة والعصى والشوم والضرب بالطوب والحجارة وزجاجات المولوتوف، مما نتج عنه إصابة 7 أشخاص وتحطيم مقهى على البحر ومطعم تم الفصل بين الطرفين بعد الدفع بعدد من قوات فض الشغب والسيطرة على الموقف وإلقاء القبض على 28 من طرفى المشاجرة .

وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1378 إدارى البلينا وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس 28 متهما من المشاركين فى المشاجرة، وسرعة ضبط وإحضار عدد 10 آخرين، وتكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وملابساتها .

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