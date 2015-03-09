محام ينجح فى الفرار من زوجته وشقيقها بعد70يوما من خطفه وتعذيبه بالشرقية

تمكن محامٍ من الفرار من أيدى خاطفيه بتحريض من زوجته، بعد 70 يوما من خطفه وتعذيبه وحرقا بجميع أجزاء جسمه لخلافات زوجية مع أسرته بكفر صقر بالشرقية.

البداية عندما فوجئ هيثم ماهر وكيل أول نيابة أبو كبير بالشرقية، بدخول "أحمد.ال.إ" 34 سنة محامى ومقيم كفر صقر عليه المكتب لتحرير المحضر رقم 1708 إدارى أبو كبير، يتهم فيه زوجته "مى.ص" وشقيقها "أحمد ومحمد" بخطفه منذ 70 يوما واحتجازه بمزرعة بقرية فى أبو كبير، وتعذيبه لوجود خلافات زوجية مع زوجته، وتمكن من الفرار اليوم منهم وتبين من تحقيقات النيابة وجود آثار تعذيب واضحة على المحامى بجميع أجزاء جسده من حرق وكى بالنار وجروح بجميع أجزاء الجسم.

وأمرت النيابة بمعرفة هيثم ماهر وبرئاسة محمد منير مدير النيابة وبإشراف المستشار هانى تاج الدين المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بسررعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط الزوجة وشقيقها وعرض المجنى عليه على الطب الشرعى.