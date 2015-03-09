بدء المرحلة الثانية من أعمال حصر القاطنين بـ”مثلث ماسبيرو”

تلقي د. جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة تقريراً من رئيس حي بولاق بانتهاء أعمال المرحلة الأولى من حصر سكان منطقة مثلث ماسبيرو التي تقدم فيها حوالي 950 حالة تشمل أصحاب الأراضي ومستأجري وأصحاب المحلات والعقارات .

وقال محافظ القاهرة إن المرحلة الثانية من أعمال الحصر تبدأ اليوم الاثنين 9/3/2015 وتستمر حتى 15/3/2015 وتشمل المنطقة الواقعة ما بين شارع الجلاء خلف هيلتون رمسيس وحتى مبنى الإذاعة والتلفزيون وتضم 24 شارع فرعي .

ودعا د . جلال سعيد ملاك وشاغلي العقارات الواقعة في المنطقة للتقدم إلي لجنة الحصر التي شكلتها المحافظة في حي بولاق بشارع القصر العيني ،وبحوزتهم المستندات الدالة علي الملكية والتي تثبت إقامتهم بالمنطقة حتى تتمكن اللجان المشكلة من إعداد كشوف الحصر شاملة الملاك والحائزين للوحدات السكنية ،وتحديد أنسب الحلول لتوزيع الملكيات وتحديد التعويضات والبدء في تنفيذ أعمال التطوير .