بدء أعمال الدورة التدريبية فـي مجال الإدارة المتكاملة للمراعي الطبيعية

افتتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية أعمال الدورة التدريبية في مجال الإدارة المتكاملة للمراعي الطبيعية، في مقرها الرئيسى بجمهورية السودان، وذلك لصالح الكوادر السودانية من وزارة الزراعة والري الاتحادية، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ولاية الخرطوم، مجلس شؤون البيئة.

وتستهدف المنظمة من هذه الدورة إكساب المشاركين المعارف والمفاهيم الجديدة في مجال الإدارة المتكاملة للمراعي الطبيعية وحصاد مياه المراعي من خلال التعريف بمفاهيم وأسس الإدارة المتكاملة للمراعي الطبيعية، وصون التنوع الحيوي في المراعي والغابات، وأسس ومعايير تقييم حالة المراعي الطبيعية، وطرق إدارة المراعي في السودان، وطرق تقدير الحمولة الرعوية، وحالة الجفاف في المنطقة العربية والسودان وأثره في المراعى والغابات,

هذا بالإضافة إلى جولة وعمل ميداني في بعض مواقع المراعي ومحاضرات نظرية عن أساسيات تقانات حصاد ونثر المياه في المراعي الطبيعية، ونظم وأساليب الرعي السائدة في الوطن العربي والعالم، والجدوى الاقتصادية لحصاد ونثر المياه في المراعي.

يذكر أن المنظمة لم تتلق ترشيحات للمشاركة من وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي الاتحادية في هذه الدورة المهمة.