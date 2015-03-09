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اجتماع مغلق لوزراء الخارجية العرب لبحث تحديات الأمن القومى العربى

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اجتماع مغلق لوزراء الخارجية العرب لبحث تحديات الأمن القومى العربى اجتماع مغلق لوزراء الخارجية العرب لبحث تحديات الأمن القومى العربى
عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا مغلقا مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى اليوم الاثنين، لبحث أهم القضايا المعروضة على مجلس وزراء الخارجية والمرفوعة من المندوبين الدائمين والمتعلقة بتطورات الأوضاع فى اليمن وسوريا وليبيا، بالإضافة إلى موضوع صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الجماعات المتطرفة .

كما تم خلال الاجتماع، الذى جرى قبل انطلاق أعمال الدورة العادية 143 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، التشاور بشأن أهم القضايا التى سيتضمنها مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة بشرم الشيخ يومى 28 و29 الجارى.

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