تونس: سيارتان من الجيش وأخرى من الحرس دخلت الاراضى الليبية بالخطأ

أكد مصدر أمنى مسئول هنا اليوم الاثنين، أن سيارتين من الجيش التونسى وسيارة من الحرس الوطنى دخلت الليلة الماضية عن طريق الخطأ الى الأراضى الليبية .

وقال المصدر فى تصريح له اليوم الاثنين، بحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء، إنه بعد التنسيق بين السلطات الجهوية بولاية مدنين التونسية والجانب الليبى ، عادت هذه السيارات الى الأراضى التونسية عبر معبر رأس جدير الحدودى ، وذلك بعد حوالى ساعة وربع الساعة من دخولهم الى الأراضى الليبية .

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