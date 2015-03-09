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وزير خارجية قطر يغيب عن اجتماعات وزراء الخارجية العرب

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وزير خارجية قطر يغيب عن اجتماعات وزراء الخارجية العرب وزير خارجية قطر يغيب عن اجتماعات وزراء الخارجية العرب
غاب وزير الخارجية القطرى خالد العطية، عن حضور اجتماعات وزراء الخارجية العرب، التى انطلقت صباح اليوم بمقر الجامعة العربية، حيث رأس الوفد القطرى فى الاجتماعات محمد الرميحى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وهو الاجتماع الأول منذ تصاعد الأزمة بين وقطر وسحب الأخيرة سفيرها من القاهرة للتشاور على خلفية اتهام مندوب مصر بالجامعة العربية لقطر بدعم الإرهاب.

كما لم يحضر السفير القطرى سيف مقدم بوالعينيين مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفير الدوحة بالقاهرة اجتماعات المندوبين، التى عقدت على مدى يومين بالقاهرة، كما لم يحضر بصحبة الوفد القطرى، الذى يحضر اجتماعات الجامعة العربية.

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