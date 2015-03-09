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بالفيديو: كيف تنظّفين سوارك الماسي؟

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بالفيديو: كيف تنظّفين سوارك الماسي؟ بالفيديو: كيف تنظّفين سوارك الماسي؟

الإثنين 09-03-2015 16:00

يمنحك الألماس شعوراً بالأنوثة والتألق، خصوصاً أنه يمتاز ببريقه الساطع... ولتحافظي على لمعانه:

*أنت بحاجة إلى:
- قطعة من الصابون الأبيض.
- القليل من "كاربونات الصودا".
- وعاء من الماء الساخن.
- قطعة من الشاش.
- القليل من الكحول المطهرة.
- قطعة من القماش.

*الطريقة:
1- قومي ببشر الصابون بواسطة السكّين، وضعيه في وعاء الماء الساخن.
2- أضيفي القليل من "كاربونات الصودا"، إلى الوعاء.
3- ضعي الماس في قطعة من الشاش الملفوف، واسقطيها بالماء.
4- ثم، ارفعيها وضعيها في الكحول لمدة 10 ثوان.
5- وأخيراً، جفّفيها بقطعة القماش.

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