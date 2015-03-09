بالفيديو: كيف تنظّفين سوارك الماسي؟

يمنحك الألماس شعوراً بالأنوثة والتألق، خصوصاً أنه يمتاز ببريقه الساطع... ولتحافظي على لمعانه:

*أنت بحاجة إلى:

- قطعة من الصابون الأبيض.

- القليل من "كاربونات الصودا".

- وعاء من الماء الساخن.

- قطعة من الشاش.

- القليل من الكحول المطهرة.

- قطعة من القماش.

*الطريقة:

1- قومي ببشر الصابون بواسطة السكّين، وضعيه في وعاء الماء الساخن.

2- أضيفي القليل من "كاربونات الصودا"، إلى الوعاء.

3- ضعي الماس في قطعة من الشاش الملفوف، واسقطيها بالماء.

4- ثم، ارفعيها وضعيها في الكحول لمدة 10 ثوان.

5- وأخيراً، جفّفيها بقطعة القماش.

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