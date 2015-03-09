أهالى إمبابة يلقون القبض على عاملين قتلا آخر أخذا بالثأر

تمكن أهالى منطقة إمبابة بالجيزة من ضبط عاملين لاتهامهما بقتل آخر أخذا بالثأر لقيامه بقتل شقيق أحدهما وقاموا بتسليمهما لقسم شرطة إمبابة.

تلقى المقدم محمد أمين رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بلاغا من الأهالى يفيد بضبطهم شخصين لقتلهما عامل يدعى "ز.ع".

وبالانتقال إلى مكان الواقعة تم العثور على جثة الضحية وبه إصابات بالرأس أسفرت عن وفاته.

وتبين أن المتهمين هما "ص.ع" و"ر.ع" عاملان وبمواجهتهما اعترفا بقتل المجنى عليه بالاعتداء عليه بماسورة حديدية بسبب قتله شقيق المتهم الأول، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.