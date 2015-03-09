تأجيل محاكمة 36 متهماً باقتحام مدينة الإنتاج الإعلامى لـ21 مارس

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية محمد السعيد، تأجيل ثالث جلسات محاكمة 36 متهما بأحداث مدينة الإنتاج الإعلامى، لجلسة 21 مارس لاستكمال سماع الشهود، مع استمرار حبس المتهمين.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى أقوال عدد من شهود العيان بالقضية بينهم لواء شرطة بالأمن المركزى، وعقيد، ومجند، كما حضرت اللجنة الفنية اليوم لفض الأحراز.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، أمر بإحالة 36 إخوانيًا إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة استئناف القاهرة، فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مدنية الإنتاج الإعلامى»، التى وقعت فى 2 أغسطس 2013، وأسفرت عن حرق مركبات شرطة وخاصة والشروع فى قتل ضباط ومجندين ومواطنين، وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج، وخسائر جراء الأحداث قدرت بربع مليون جنيه.