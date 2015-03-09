القبض على عاطل وعامل بحوزتهما بانجو وأفيون بقنا

تمكن ضباط مديرية أمن قنا، من ضبط كمية من المواد المخدرة المتنوعة من البانجو والأفيون المخدر، بحوزة عاطل وعامل بمدينة قنا وقرية دندرة قبل ترويجها على عملائهما.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بضبط "نصر ص ا م" 35 سنة عاطل مقيم مدينة قنا مسجل شقى خطر وسبق اتهامه فى عدد 9 قضية وبحوزته لفافة ورقية متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر، وزنت 500 جرام و3 سرنجات بداخلها مادة الأفيون المخدر.

كما تم ضبط "عبد الرحمن م س" 21 سنة عامل ومقيم جزيرة دندرة وبحوزته 4 لفافات ورقية متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت كيلو جرام ومبلغ مالى.

تحرت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

كما تمكن ضباط مباحث مركز شرطة نقادة من ضبط مسجل سابق اتهامة فى 11 قضية وبحوزته سلاح غير مرخص وذخيرة.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا إخطارا، يفيد ضبط "راعى م ا م" 25 سنة عاطل مسجل شقى خطر وسبق اتهامه فى عدد 11 قضية وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 3 طلقات من ذات العيار.

تحرر محضر بالضبط وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.