النيابة تطلب التحريات حول مصرع طالب صعقاً بالكهرباء بكرداسة

طلبت نيابة كرداسة ومركز إمبابة برئاسة المستشار هادى عزب، تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع الطالب أحمد إسماعيل صعقاً بالكهرباء نتيجة عبثه بمحول كهرباء ضغط عال خارج المدرسة، مما أدى إلى إصابته بحروق خطيرة نقل على أثرها المستشفى، ولقى مصرعه متأثراً بجراحه، كما أمرت النيابة بدفن وتشريح جثة الطفل وطلب تقرير الطب الشرعى حول الوفاة، ومن المنتظر أن تستمع النيابة لأقوال مديرة المدرسة وعدد من المسئولين حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كان الطالب أحمد إسماعيل ربيع قد لقى مصرعه أمس الأحد بعد حجزه مدرسة كرداسة التجريبية اللغات، حيث كان محتجزا بمستشفى الدمرداش للعلاج من إصابته بحروق شديدة نتيجة لمسه محول كهرباء بغرفة ضغط عال أمام المدرسة.

وأشارات التحريات الأولية إلى أن المدرسة سمحت للطلاب يوم الثلاثاء الماضى بالخروج مبكرا قبل الموعد الرسمى للخروج الذى يصل فيه أهالى الطلاب لاصطحاب أبنائهم، مما دفع الطلاب للعب ولمس الطالب المحول أثناء اللهو، مما أدى لإصابته بحروق ونقله إلى مستشفى الدمرداش، الذى لقى فيها مصرعه.