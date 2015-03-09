القبض على محامى إخوانى بحوزته بندقية آلية فى العمرانية

ألقت مباحث الجيزة القبض على محامى ينتمى لجماعة الإخوان، بحوزته بندقية يستخدمها فى الاشتباك مع قوات الأمن خلال مسيرات الإخوان بالعمرانية.

وردت معلومات للواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بحيازة "ا.ح" محامى لسلاح نارى يستخدمه فى الاعتداء على قوات الأمن خلال مسيرات جماعة الإخوان.

وبإعداد كمين له تمكن ضباط مباحث العمرانية من ضبطه وبحوزته بندقية آلية، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

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