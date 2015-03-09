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دفاع محمد سلطان يطلب من قاضى "غرفة عمليات رابعة" السماح لموكله بالحديث

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دفاع محمد سلطان يطلب من قاضى "غرفة عمليات رابعة" السماح لموكله بالحديث دفاع محمد سلطان يطلب من قاضى "غرفة عمليات رابعة" السماح لموكله بالحديث
طالبت مها يوسف، دفاع المتهم "محمد سلطان"، فى قضية غرفة عمليات رابعة، من قاضى المحكمة السماح لموكلها بالحديث إلى هيئة المحكمة، حتى ولو من داخل القفص، مؤكدة أن موكلها يريد أن يكون آخر من يتحدث فى الدفاع عن نفسه.

جاء ذلك فور استئناف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، جلسة سماع المرافعات الختامية بمحاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة"عقب الاستراحة .

وفى نفس السياق استهل دفاع المتهم رقم 14 القيادى الإخوانى عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، والذى يرتدى بدلة الإعدام الحمراء لصدور حكم بحقه أمام دائرة أخرى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، مرافعته بالدعاء لهيئة المحكمة بالتوفيق إلى الفلاح والعدل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى .

وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، ومحمود غزلان، وحسام أبو بكر الصديق، وسعد الحسينى، ومصطفى الغنيمى، ووليد عبد الرؤوف شلبى، وصلاح سلطان، وعمر حسن مالك، وسعد عمارة، ومحمد المحمدى، وكارم محمود، وأحمد عارف، وجمال اليمانى، وأحمد على عباس، وجهاد الحداد، وأحمد أبو بركة، وأحمد سبيع، وخالد محمد حمزة عباس، ومجدى عبد اللطيف حمودة، وعمرو السيد، ومسعد حسين، وعبده مصطفى حسينى، وسعد خيرت الشاطر، وعاطف أبو العبد، وسمير محمد، ومحمد صلاح الدين سلطان، وسامح مصطفى أحمد، والصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.

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