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التحقيق فى اتهام ضابط باختلاس إيصالات المخالفات وتقاضى رشاوى مالية

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التحقيق فى اتهام ضابط باختلاس إيصالات المخالفات وتقاضى رشاوى مالية التحقيق فى اتهام ضابط باختلاس إيصالات المخالفات وتقاضى رشاوى مالية
أحالت نيابة أول مدينة نصر، ضابطا بالإدارة العامة للمرور إلى نيابة شرق القاهرة الكلية لاستكمال التحقيق معه، لاتهامه بتلقى رشاوى مالية، والتزوير فى محررات رسمية، واختلاس إيصالات المخالفات الخاصة بسيارات المواطنين لتسليمها مقابل أموال.

كانت إدارة مرور مدينة نصر اكتشفت اختفاء أرقام عدد من الإيصالات التى تم سحبها من السيارات المخالفة، ودلت التحريات إلى بيع ضابط بالمرور هذه الإيصالات لأصحابها مقابل تقاضيه رشاوى مالية نظير ذلك، وتم إخطار النيابة التى أمرت بضبطه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمباحث قسم شرطة أول مدينة نصر من ضبط المتهم، وإحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.
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