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"النقض" تؤجل نظر طعن المتهمين فى قضية "أرض المستشارين" لـ11 مايو

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"النقض" تؤجل نظر طعن المتهمين فى قضية "أرض المستشارين" لـ11 مايو "النقض" تؤجل نظر طعن المتهمين فى قضية "أرض المستشارين" لـ11 مايو
أجلت دائرة محكمة النقض برئاسة المستشار أنس عمارة، نظر الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم محكمة جنايات شمال القاهرة الصادر بحق مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة و3 متهمين آخرين، بعدم قبول الدعوتين المدنية والجناية، وبطلان قرار ندب قاضى التحقيق، وإحالة أوراق القضية للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها، لاتهامهم بالاستيلاء على أرض جمعية المستشارين، وتسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15 مليون و120 ألف جنيه، لجلسة 11 مايو المقبل، وذلك لاستكمال ضم ما تبقى من الصورة الرسمية من محضر جلسة الجمعية العامة لمحكمة استئناف القاهرة، للعام القضائى 2007/2008، الخاص باللجان والتفويض.

والمتهمون فى القضية رقم 2024 لسنة 2012، المستشاران محمود مصطفى بركات، ومحمد أمين القرطومى، والمهندس زياد عبد اللطيف فهمى، ونشأت عبد السميع شنودة، صاحب ومدير شركة توريدات ومقاولات، والمحامى محمد عبد الله زين العابدين، بالاستيلاء على أرض جمعية المستشارين.

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