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الطيران اليمني يشن غارتين على مواقع للقاعدة جنوبي البلاد

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الطيران اليمني يشن غارتين على مواقع للقاعدة جنوبي البلاد الطيران اليمني يشن غارتين على مواقع للقاعدة جنوبي البلاد

الطيران الحربي اليمني

نفذ الطيران اليمني الأثنين غارتين جويتين استهدفتا مواقع لعناصر من جماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن الطيران اليمني نفذ غارتين جويتين على مواقع للقاعدة في مدينة المحفد بمحافظة أبين بعد ساعات من سيطرة مسلحي القاعدة على المدينة .

ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من مسلحي القاعدة جراء الغارتين الجويتين، مشيرة إلى أن هاتين الغارتين جاءتا بعد أن أمهل الجيش القاعدة ساعات من أجل الخروج من المدينة التي سيطروا عليها قبل أن يتدخل جوياً في محاولة لطرد المسلحين.

وكان مسلحو القاعدة سيطروا صباح الاثنين بالكامل على مدينة المحفد بمحافظة أبين ،وقاموا بنشر نقاط تفتيش على جميع مداخلها ووسطها.

وقالت مصادر محلية إن المجاميع المسلحة الكبيرة قدمت من مناطق جبلية مجاورة للمدينة وهى تحمل رايات تنظيم القاعدة ، وتابعت :” مسلحو القاعدة قاموا بالهجوم على معسكر تابع للجيش في المدينة وحاصروه من جميع الجهات”.

وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات اندلعت بين الجيش والمسلحين عقب الهجوم من دون أن يعرف حصيلة ضحاياها .

ومازالت عناصر من القاعدة تنتشر في عدة مناطق جبلية بمحافظة أبين التي سيطروا عليها قبل سنوات وتم إعلانها إمارة إسلامية قبل أن يستعيد الجيش اليمنى السيطرة عليها.

ويهاجم مسلحو القاعدة بشكل متكرر مواقع عسكرية وأمنية في عدة محافظات يمنية تسفر معظمها عن قتلى وجرحى .

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