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الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي ضد “رفض” نتنياهو حل الدولتين

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الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي ضد “رفض” نتنياهو حل الدولتين الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي ضد “رفض” نتنياهو حل الدولتين

نتنياهو

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الاثنين بتدخل دولي ضد ما قالت إنه رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رؤية حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان إن على “المجتمع الدولي والأمم المتحدة والرباعية الدولية، المبادرة إلى تحميل نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إفشاله للمفاوضات وفرصها وتدميره للجهود الأمريكية والدولية التي بذلت لإنجاح المفاوضات”.

ودعت الوزارة لعدم التعامل مع موقف نتنياهو من باب المواقف الانتخابية والدعائية “بل التعامل معه بكل جدية لأنه يعكس حقيقة السياسات التي يعتمدها ضد الشعب الفلسطيني”.

وكان نتنياهو أعلن مساء الاحد رفضه لأي انسحاب إسرائيلي مستقبلا في من أراضي فلسطينية محتلة بدعوى الخشية من سيطرة “عناصر إسلامية متطرفة” عليها.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن الرد على مواقف نتنياهو “تستوجب مبادرة دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتوفير الحماية الدولية لشعبنا”.

وأشارت إلى أنه “طيلة فترة حكم نتنياهو والخارجية تكشف للدول كافة، ولمؤسسات المجتمع الدولي الأممية والإقليمية ممارسات الإسرائيلية وقراراتها وسياساتها وقوانينها العنصرية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال وتوسيع الاستيطان”.

ورأت أن قرار إسرائيل الأخير بتوسيع مستوطنة “معاليه أدوميم” في الضفة الغربية “يهدف لضرب مقومات وجود دولة فلسطين المتصلة جغرافياً، وتحويل الأرض الفلسطينية إلى كانتونات منعزلة”.

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