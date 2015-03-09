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محافظ المنيا يشدد على حسن معاملة المرضى بمستشفى التأمين الصحى

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محافظ المنيا يشدد على حسن معاملة المرضى بمستشفى التأمين الصحى محافظ المنيا يشدد على حسن معاملة المرضى بمستشفى التأمين الصحى
طالب اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، بالعمل على رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، التى يتم تقديمها للمرضى، والمترددين على المستشفيات، وحسن التعامل معهم وانتقاء الكوادر الطبية المناسبة فى مواقعها.

وشدد زيادة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية التى تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالطاقم الطبى والإدارى بمقر مستشفى التأمين الصحى.

وتابع المحافظ سير العمل بالتأمين الصحى، وخطة المستشفى لتحسين مستوى الأداء للخدمة الطبية المقدمة، كما تفقد أقسام العناية المركزة والقلب والتخدير والاستقبال والمبتسرين بالمستشفى، وأشاد المحافظ بجودة الخدمات الطبية المقدمة ومستوى النظافة فى المستشفى قال الدكتور على عبد الحميد مدير مستشفى التامين الصحى إن القوى الاستيعابية للمستشفى تبلغ 190 سريرا وتخدم المستشفى جميع حالات التأمين الصحى لكافة مراكز ومدن المحافظة، وتضم العناية المركزة 23 سريرا و10 حضانات للأطفال حديثى الولادة.

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