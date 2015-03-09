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وقفة لأصحاب الورش والمحلات بطنان فى القليوبية بسبب تحرير مخالفات ضدهم

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وقفة لأصحاب الورش والمحلات بطنان فى القليوبية بسبب تحرير مخالفات ضدهم وقفة لأصحاب الورش والمحلات بطنان فى القليوبية بسبب تحرير مخالفات ضدهم
نظم العشرات من أصحاب الورش والمحلات بقرية طنان التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، وقفة احتجاجية اليوم الاثنين، أمام الوحدة المحلية، اعتراضا على إصدار قرارات غرامات بمبالغ عشرة آلاف جنيه لأصحاب الورش بسبب مخالفات البروز.

وقال أصحاب الورش والمحلات، إن رئيس الوحدة المحلية حرر لهما غرامات بـ10 آلاف جنيه بسبب البروز، وأوضح سعيد مسعد أحد أصحاب المحلات أن مخلفات البروز لا تزيد عن 300 جنيه، مؤكدا أن تحرير مخالفة بقيمة مبلغ 10 آلاف جنيه غير قانونى ويعد مخالف للقانون.

ومن جانبه، أكد المحاسب عبدالحكيم القاضى رئيس مدينه قليوب، على حل المشكلة بعد الإطلاع على المحاضر المحررة لاصحاب الورش والمحلات وقام بندب نائب رئيس المدينة للذهاب إلى الوحدة المحلية للاستماع لأصحاب المحلات والعمل على حل المشكلة وفقا للقانون.

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