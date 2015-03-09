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محافظة أسوان الأولى على جنوب الصعيد فى مسابقة التعليم لملف الصحة النفسية

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محافظة أسوان الأولى على جنوب الصعيد فى مسابقة التعليم لملف الصحة النفسية محافظة أسوان الأولى على جنوب الصعيد فى مسابقة التعليم لملف الصحة النفسية
حصدت محافظة أسوان، متمثلة فى إدارة إدفو التعليمية برئاسة حامد عليوة مدير الإدارة، وبإشراف محمد حواتى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، المركز الأول، على مستوى قطاع جنوب الصعيد فى مسابقة وزارة التربية والتعليم حول ملف الصحة النفسية.

وأكدت عفاف محمد، المشرفة على ملف الصحة النفسية بمحافظة أسوان، أن الأعمال المقدمة من قبل إدارة إدفو التعليمية وعددها 10 أعمال، شارك فيها عدد 10 من الأخصائيين بمدارس إدارة إدفو التعليمية، استطاعت أن تفوز كأفضل أعمال للتربية النفسية بمستوى محافظات جنوب الصعيد وهى "أسوان- الأقصر- قنا- سوهاج- البحر الأحمر"، ومن المقرر أن ينافس الملف الفائز على المراكز الأولى مع 6 محافظات تمثل قطاعات الجمهورية يوم 18 مارس المقبل بمقر وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

وأوضحت عفاف محمد، المشرفة على ملف الصحة النفسية بمحافظة أسوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الملف المقدم بإشراف زميليها أيضاً "سامية محمد توفيق وعادل شمندى" حاز على أفضل حالة فردية، ونموذج إبداعى، ونموذج مبتكر، وحل المشكلة المجتمعية، وأفضل مشاركة مع أولياء الأمور، وأفضل جلسة جماعية، وأفضل فقرة إذاعية، وغيرها من الأعمال المقدمة حسب الشروط والضوابط التى وضعتها وزارة التربية والتعليم فى المسابقة.

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