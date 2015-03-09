محافظ أسيوط يتدخل لحل مشكلة عامل ألقى بنفسه من الدور الأول بديوان المحافظة

وجه المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بفحص مشكلة عدد من العاملين بمشروع الكسح المميز والمشروعات التابعة للمحافظة وإحالتها للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف عن كاهلهم وحل مشكلة العقود الخاصة بهم التى أبرمت أبان ثورة 25 يناير.

جاء ذلك عقب استماعه لشكوى أحد العاملين بمشروع الكسح المميز كان قد ألقى بنفسه من الدور الأول بديوان عام المحافظة بسبب اعتراضه على تعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات بنقل بعض العاملين على المشروعات بنظام التعاقد إلى نظام اليومية نظرا لمخالفة هذه العقود لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 2010 بعدم تحرير أى عقود بين العاملين والدولة نظرا للتكدس فى الجهاز الإدارى.

وقال المحافظ إن أقدام العامل عبد الرازق أحمد سيد على تعريض حياته للخطر أمر غير مقبول وغير سليم بالمرة وأن أى مشكلة تعترض أى من العاملين بالمحافظة يمكن أن يتم حلها بالطرق القانونية وبتدخل المحافظ مباشرة إذا لزم الأمر.

يذكر أن المحافظ قد اطمئن بنفسه على حالة العامل ووجه على الفور باستدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى يرافقه مدير إدارة أمن الديوان لمتابعة الحالة.

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