رئيس جامعة بنى سويف: فصل طالبين للتظاهر و2 آخرين للتشاجر داخل الحرم

أكد الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف فصل 4 طلاب، 2منهما فترة الترم الثانى وآخران لمدة شهرين، لمخالفتهم قانون تنظيم الجامعات رقم 809 الصادر من رئيس الجمهورية عام 1975، وذلك بعدما أثبتت تحقيقات الشئون القانونية معهم صحة الوقائع المنسوبة إليهم.

وأوضح رئيس الجامعة خلال تصريحات صحفية اليوم قيام الطالبتين هند أحمد عبد السلام الفرقة الثانية بكلية التربية تعليم أساسى، وابتهال علاء أحمد الفرقة الرابعة كلية العلوم شعبة كيمياء حيوى، بتوزيع منشورات ضد الجيش والشرطة بغرض تكدير الأمن والسلم بالجامعة، حيث تم تفريغ شريط الفيديو الذى أظهر بوضوح الواقعة المنسوبة إلى الطالبتين فقررت الجامعة فصلهما.

وأشار رئيس جامعة بنى سويف إلى أن الطالبين ميشيل عاطف صالح الفرقة الأولى بكلية التجارة ونادر عيد ملاك الفرقة الأولى كلية الحقوق تشاجرا معا داخل الحرم الجامعى وأحدثا إصابات بالغة ببعضهما، فتمت معاقبتهما بالفصل شهرين بعد ثبوت الواقعة خلال التحقيقات.