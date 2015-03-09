شاهد بـ “أحداث مدينة الإنتاج الاعلامي”: هدف المتهمون هو اقتحام مقر المدينة

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار, وسكرتارية محمد السعيد, ثالث جلسات محاكمة 36 متهما بأحداث مدينة الإنتاج الإعلامى, إلى أقوال أحد شهود الإثبات وهو لواء شرطة بقطاع الأمن المركزى.

وقال الشاهد أمام المحكمة بعد حلفه اليمين القانونية, إنه كان يؤدى خدمته أمام مقر مدينة الإنتاج الإعلامى ،وكان هناك عدد كبير من الأشخاص ينصبون الخيام أمام المدينة, وكان عدد من الأتوبيسات يفرغ ركاب أمام المدينة لينضموا إلى الموجودين.

وأضاف الشاهد أن المتجمهرين أمام المدينة ،قاموا بإشعال النيران فى إطارات السيارات, كما قاموا بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية تجاه المدينة, وكانوا يريدون اقتحام مدينة الإنتاج, وبدأوا فى الدخول ناحية البوابة.

وقام الدفاع الحاضر عن المتهم الحادى عشر بسؤال الشاهد, مؤكداً أن المتهم أصيب بعيارى نارى,

فى المقابل قال الشاهد إن المتجمهرين كان بحوزتهم أسلحة , وتم التعامل معهم, كما قاموا بقطع طريق الواحات من ناحية بوابة رقم “2″ , وكان ذلك بالحجارة.