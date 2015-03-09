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باحثون أمريكيون: "اختبار الكلب" للكشف عن سرطان الغدة الدرقية مبكرا

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باحثون أمريكيون: "اختبار الكلب" للكشف عن سرطان الغدة الدرقية مبكرا باحثون أمريكيون: "اختبار الكلب" للكشف عن سرطان الغدة الدرقية مبكرا
تمكن الباحثون الأمريكيون من استخدام كلب مدرب فى الكشف عن الإصابة بسرطان الغدة الدرقية عن طريق رائحة البول بدقة تصل إلى أكثر من 87%.

صعوبة الاختبارات الحالية لتشخيص سرطان الغدة الدرقية


>وفقا لموقع ساينس ديلى الأمريكى فإن الدراسة الجديدة أجراها باحثون من جامعة أركنساس للعلوم الطبية فى ليتل روك فى الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة بروفيسور دونالد بودينر، رئيس قسم الغدد الصماء بالجامعة والذى يؤكد على أن الاختبارات التشخيصية الحالية لسرطانات الغدة الدرقية غير كافية.

شم رائحة البول توفر دقة عالية وسرعة فى تشخيص سرطان الغدة الدرقية


>يقول الباحثون إنهم استخدموا الكلاب المدربة على شم رائحة عينات البول، للكشف عن أورام الغدة الدرقية السرطانية، مما يساعد فى تشخيص الغدة الدرقية بدقة كبيرة وفى مرحلة مبكرة من المرض، ويقى من خضوع المرضى للجراحات دون داع كما يحدث مع وسائل التشخيص التقليدية الحالية.

الكلب فرانكى أول كلب مدرب للكشف عن سرطان الغدة الدرقية


>تشمل مزايا الطريقة الجديدة فى التشخيص أنها لا تحتاج إلى أية إجراءات خاصة كالتخدير، بالإضافة إلى أنها طريقة سريعة ورخيصة ودقيقة، وتقوم الفكرة على أن حاسة الشم لدى الكلاب أقوى بـ10 مرات من البشر، ويقول الخبراء إنهم جربوها على 34 مريضا، من مرضى الغدة الدرقية، وكشف الكلب "فرانكى" عن عينات البول المصاب أصحابها بالسرطان وعينات البول العادية وبلغت دقة الطريقة الجديدة 87% مقارنة بدقة أخذ عينة من الغدة الدرقية لتحليلها.

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