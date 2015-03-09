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المحكمة تنتهي من فض الأحراز فى قضية”التخابر”.. و ترجئ إحداها لجلسة سرية

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المحكمة تنتهي من فض الأحراز فى قضية”التخابر”.. و ترجئ إحداها لجلسة سرية المحكمة تنتهي من فض الأحراز فى قضية”التخابر”.. و ترجئ إحداها لجلسة سرية

محاكمة مرسى

قرر المستشار محمد شرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة تحريز جميع الأحراز التي انتهي من فضها ،وذلك في رابع جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.

وطلب علاء علم الدين محامي الدفاع ندب لجنة من المساعدات الفنية و هيئة الأمن القومي لعرض محتويات وحدات التخزين الموجوده بالأحراز ،وذلك تحقيقاً من تلك المستندات التي كانت مخزنه علي تلك الوحدات.

وطلب إثبات أن الأوراق خلت من تاريخ إنشاء تلك الملفات التي قيل أنها تحتوي سراً من أسرار الدفاع علي وحدات التخزين و قد تقوم وضعت في تاريخ لاحق لتاريخ ضبط المتهم.

و طلبت المحكمة تكليف اللجنة الفنية بوصف المستندات التي علي وحدات التخزين ،وهي أصل أم صور لتلك المستندات التي قيل تخص الأمن القومي لبحص تسلسل وصول المستندات إلي جهة الرئاسة.

و قال الدفاع إن الدعوي تمثلت في وصول تلكا لمستندات إلي الرئاسة ،ثم سربت إلا أن أوراق الدعوي خلت من أوراق الصادر و الوارد للرئاسة من تلك الجهات وطلب ضم ملفات الصادر و الوارد من 1ديسمبر حتي 30 يونيو 2012 من مكتب رئاسة الجمهورية.

 

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