أهالي شهداء “مذبحة بورسعيد” للمتهمين : هناخد تارنا منكم و هنعدمكم

نشبت مشاداة عنيفة بين أهالي شهداء ” مذبحة بورسعيد ” والمتهمين في القضية المتواجدين داخل القفص وتعالت الصيحات و الصيحات المضادة بينهم .

وبدأت الواقعة فور رفع المحكمة لجلسة اليوم في إعادة المحاكمة بالقضية ليفاجئ جميع من في القاعة بنشوب مشادات كلامية حادة بين أهالي الشهداء والمتهمين من داخل القفص والذين ناصرهم بعض ذويهم المتواجدين بالقاعة .

وكان لافتاً المواجهة النسائية في الهتاف بين إحدى امهات المتهمين مع والدة أحد ضحايا المذبحة , فحينما صرخت أم الشهيد متوعدة للمتهمين : “هناخد تارنا منكم و هنعدمكم ” , ردت عليها أم المتهم قائلة : “تشوفوه في عيالكم” .

وأرجع أهالي الشهداء سبب نشوء الخلاف الحاد إلي تلفظ المتهمين من داخل القفص بعبارات خادشة للحياء تجاهمم وإلى حرصهم كذلك على الاستفزاز المتعمد طول انعقاد الجلسة .

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: “ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية”.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.