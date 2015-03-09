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بدء التحقيق مع صاحب مزرعة “الشروق” في حادث تصادم القطار بأتوبيس الرحلات

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بدء التحقيق مع صاحب مزرعة “الشروق” في حادث تصادم القطار بأتوبيس الرحلات بدء التحقيق مع صاحب مزرعة “الشروق” في حادث تصادم القطار بأتوبيس الرحلات

حادثة تصادم القطار باتوبيس الرحلات بالشروق

بدأت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة مصطفى عبد العزيز مدير النيابة بسكرتارية وائل مصباح التحقيق مع محمد على صاحب المزرعة فى حادث اصطدام أتوبيس رحلات بقطار بضائع بطريق” – الإسماعيلية” الذى راح ضحيته 7 وإصابة 25 آخرين بينهم 8 فى حالة خطرة.

وكانت النيابة العامة ،قد طلبت استدعاء صاحب المزرعة لسؤاله حول الواقعة واللوحات الإرشادية التى تم وضعها على مداخل المزرعة بدون تصاريح وعمل مزلقان غير شرعى لمرور أتوبيسات الرحلات المتعاقد معها.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة من خلال معاينة النيابة لمكان الحادث وجود لوحات إرشادية بدون ترخيص من الجهات المختصة أمام مداخل ومخارج المزرعة التى وقع الحادث أمامها،أن صاحب المزرعة لم يحصل على أى تراخيص لوضع تلك اللوحات التى تقوم بتوجيه سائقى الأتوبيسات الخاصة بالرحلات.

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