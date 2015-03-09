وزير التعليم يطلب تقريرا عن مدارس الإخوان.. ويعلن: عصر "كله تمام" انتهى

عقد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم المصرى أول اجتماع له مع قيادات وزارة التربية والتعليم ورؤساء القطاعات بعد تولية الحقيبة الوزارية، وناقش الاجتماع حسب مصادر لـ"اليوم السابع" ضرورة العمل وإظهار الحقائق والبعد عن تقارير كله تمام والتى كانت متبعه من قيادات الوزارة خلال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن وزير التربية والتعليم ركز فى اجتماعه على الانضباط المدرسى، وأنه سيكون هو الشغل الشاغر للوزارة ومسئوليها على جميع القطاعات والمستويات بدء من المعلمين وحتى أكبر قيادة فى الوزارة.

وأشار المصدر إلى أن محب الرافعى شدد على قيادات الوزارة بأنه لن يتستر على أى فساد أو متخاذل فى عملة، قائلا لهم: أنا ألغيت انتداب مسئولين من أماكنهم ولسه فيه ناس تانى هتمشى وأنا مش جاى أقطع رقاب الناس ولا حاجة".

وشهد اللقاء توجيه الدكتورة نسرين حلمى مساعد الوزير للأنشطة سؤال إلى وزير التربية والتعليم، حول مدى إلغاء مشروع دمج الموسيقى فى المناهج فأجاب الرافعى أنه لا صحة لذلك وأنه قال إن التجربة قيد الدراسة ولم يقل إنه سيتم إلغاء المشروع ولكنه سيقيم من قبل الخبراء.

وأشاد وزير التربية والتعليم بـ محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى وبخبراته فى مجال إدارة الثانوية العامة، وتحدث الوزير عن حالة التسيب التى تعانى منها المدارس، وعن ضرورة عودة الانضباط إلى المدارس، موجها اللوم إلى مستشار اللغة العربية بالوزارة لعدم وصول بعض القرارات إلى المدارس ومنها قرار إلغاء درس الصقور الذى أثار بعض المشكلات مؤخرا والذى اعتبره البعض يحرض طلاب الصف الثالث الابتدائى على العنف.

ووجه وزير التربية والتعليم جمال عبد العال رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالوزارة على تشديد المتابعات، وحذر وزير التعليم قيادات الوزارة من التعامل مع الصحفيين وقال: "إن الصحفيين بيزودوا الكلام وبيهولوا الأمور"، وأضاف، أن بعض الصحفيين نشروا كلاماً نسبوه إليه وهو لم يقله ولم يصرح به"، قائلاً: "أنا أعرف كافة الشخصيات وأعرف من يعمل ومن لا يعمل".

كما التقى الوزير بـ"محمود وهدان" رئيس مجلس مدارس مجموعة 30 يونيو التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وناقش اللقاء طلب الوزير من وهدان تقديم تقرير كامل ومفصل عن مدارس جماعة الإخوان التى تخضع لإشراف الوزارة، بالإضافة إلى اهتمام الوزير بالملف.

وفى سياق متصل أكد الرافعى، خلال اجتماعه مع معاونى الوزير والذى تم تعيينهم خلال فترة، تولى الدكتور محمود أبو النصر وزير الوزير السابق، على إعجابه بالتجربة وترحيبه للتعامل مع الشباب، موجها تعليماته لهم بضرورة متابعة المدارس ومتابعة عملية الانضباط داخل المدارس وخاصة المدارس الثانوية، وشدد على ضرورة اختبار الطلاب فى القرائية ومعرفة مدى معرفتهم بالقراءة والكتابة، على أن يتم عقد لقاء دورى كل 15 يوما مع معاونيه لمتابعة آخر الاحداث.