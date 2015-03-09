وزير التموين: تحرير سعر البوتاجاز لأصحاب المستودعات وبيعه مدعما للمواطن

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى، إن الوزارة ستطبق منظومة جديدة خلال الفترة المقبلة، تهدف للقضاء على أزمة البوتاجاز الحالية، وذلك من خلال تحرير سعر أسطوانات البوتاجاز وبيعها لأصحاب المستودعات بالسعر الحر، على أن تصل للمواطن بسعرها المدعم .

وأوضح وزير التموين على هامش جولة على مستودعات البوتاجاز بمنطقة مصر القديمة وعين الصيرة، أن منظومة البوتاجاز الجديدة ستطبق بنفس طريقة منظومة الخبز الحالية، حيث سيتم تخصيص عدد من الأسطوانات لكل أسرة تصرف من خلال الكارت الذكى .

وأوضح خالد حنفى أن المواطن من الممكن أن يحصل على نصيبه من البوتاجاز شهريا أو سنويا، وفى حالة عدم حصوله على كامل الحصة يحصل على فارق نقاط يسمح له بالحصول على سلع تموينية مثلما يحدث فى منظومة الخبز .

وأكد وزير التموين أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد محدد لبدء تطبيق المنظومة الجديدة، خاصة أنها تحتاج إلى وقت للتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والبترول لحساب كافة احتياجات المواطنين.

وكان المستودع الرئيسى لأسطوانات الغاز بمنطقة عين الصيرة، شهد تكدس المئات من المواطنين أمام منفذ التوزيع، خلال جولة الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من توافر الأسطوانات، حيث اصطف المواطنون فى طوابير امتدت لعدة أمتار أملا فى الحصول على أسطوانات غاز بالسعر المدعم.

واشتكى المواطنون من تعثرهم فى الحصول على أسطوانات البوتاجاز واضطرارهم للذهاب إلى مستودعات يوميا وانتظارهم لعدة ساعات للحصول على أسطوانات.

فيما أكد الدكتور خالد خنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الاتفاق مع وزير البترول، بشأن زيادة ضخ معدلات البوتاجاز للتغلب على الأزمة وتكثيف الرقابة على المستودعات لمنع التلاعب.

البترول تحاصر أزمة البوتجاز بزيادة الضخ لمليون و300 ألف أسطوانة يوميا.. وتزويد أماكن الاختناقات بكميات إضافية.. رفع حصة 5 محافظات من 7% إلى 25%.. وانتظام ناقلات الشحن المستورد بالموانئ