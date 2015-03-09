تفاصيل 19 مشروعاً للقوات المسلحة افتتحها الرئيس السيسى اليوم

نفذت القوات المسلحة 19 مشروعا من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فى مجال النقل والمواصلات والخدمات العامة، أهمها مشروع كوبرى الفريق أول محمود فوزى المرحلة الأولى، والذى يربط تقاطع طريق القطامية العين السخنة مع الطريق الدائرى، بطول 950 مترا، وعرض من 10 إلى 17 مترا، وارتفاع 10 أمتار ونصف، اتجاه واحد، وعدد 3 كبارى على طريق الإسماعيلية حمل الأول اسم الشهيد مساعد محمد حربى، وكوبرى العبور الغربى، والعبور الشرقى.

وشملت المشروعات أيضا المرحلة الأولى من القوس الغربى للطريق الدائرى الإقليمى من طريق القاهرة الفيوم حتى طريق القاهرة الواحات وهو طريق حر مزدوج بطول 60 كم مترو عرض 43 مترا، اتجاهين كل اتجاه 4 حارات مرورية، وكوبرى الفريق صلاح حلبى، وهو بتقاطع الطريق الدائرى الإقليمى مع طريق القاهرة الفيوم بطول 105 أمتار، وعرض 60 متر ا وارتفاع 6 أمتار، وكوبرى اللواء أركان حرب أحمد مختار فتحى، وهو بتقاطع الطريق الدائرى الإقليمى مع طريق الواحات أعلى طريق القاهرة الواحات، بالإضافة إلى كوبرى اللواء أحمد مختار 2، الذى يقع بتقاطع الطريق الدائرى الإقليمى مع طريق الواحات أعلى خط سكك حديد الواحات، وكوبرى الشهيد ملازم شرف أحمد محمد محمود، وهو كوبرى خرسانى للسيارات لنقل الحركة المرورية من بنها إلى المنصورة أعلى مزلقات الرياح التوفيقى، بميت غمر فى محافظة الدقهلية .

وشملت أيضا المشروعات 2 كوبرى باسم النقيب الشهيد محمود يسرى العشماوى، وهى عبارة عن كبارى سيارات بمدينة البدرشين محافظة الجيزة، وكوبرى الشهيد صانع ماهر أحمد السيد موسى، وهو كوبرى خرسانى للسيارات أعلى مزلقان طلخا بمحافظة الدقهلية وممول من دول الإمارات، كوبرى الفريق رضا حافظ بالمحلة الكبرى المرحلة الأولى، وهو عبارة عن كوبرى سيارات لنقل الحركة المرورية من طنطا إلى المحلة والمنصورة أعلى مزلقان الشون بالمحلة الكبرى، وكوبرى الشهيد ملازم مجند أحمد عبد الفتاح صديق، وهو عبارة عن كوبرى سيارات أعلى مزلقان محلة روح بالغربية ويربط ميدنتى طنطا والمحلة الكبرى، وكوبرى الشهيد عريف عبد العظيم غانم غندور، وكوبرى سيارات بالمحاميد محافظة أسوان.

وشملت المشروعات أيضا نفق باسم شهيد سيناء اللواء السيد أحمد فوزى من أجل القضاء على التقاطعات السطحية عند مزلقان السكة الحديد بشارع الثلاثينى، وتم تزويده بأنظمة تهوية مكيفة ونظام صرف مياه الأمطار وشبكة مراقبة تلفزيونية وغرفة تحكم بها لوحتى تحكم، و5 شاشات لمراقبة الحركة، تم ربطها بالغرفة الرئيسية لإدارة المرور بالإسماعيلية، بالإضافة إلى مشروع كوبرى المشير طنطاوى، وهو أول كوبرى خرسانى معدنى ببحر حر 55 مترا، ينشأ أعلى نفق قائم، وأعلى الطريق الدائرى فى اتجاه محور المشير التجمع الخامس بطول 1620 مترا وعرض 31 مترا بواقع 7 حارات مرورية فى الاتجاه الواحد، وطريق المشير محمد على فهمى الذى يصل بين شارع الميثاق ومحور المشير طنطاوى بطول 3 آلاف و800 متر، وعرض 3 حارات مرورية وحارة مخصصة للدراجات فى كل اتجاه.

وأخيرا شملت مشروعات القوات المسلحة المفتتحة اليوم الاثنين مسجد ودار مناسبات المشير طنطاوى بسعة 3 آلاف مصلى، وقاعتى مناسبات رئيسية بإجمالى 1250 فردا، إضافة إلى 5 قاعات مناسبات فرعية بإجمالى 1300 فرد، وبدروم سعة 300 سيارة ومناطق إنتار سيارات، ومنطقة مراسم وخدمات، ومسطحات خضراء.