سيدة بعين الصيرة لوزير التموين: "خد عشرة جنيه وهاتلى أنبوبة بوتاجاز"

"مصروف البيت 50 جنيه، ولا يستطيع شراء أسطوانة بوتاجاز فى هذه الأوقات"، بهذه الكلمات تحدثت إحدى السيدات للدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية عن معاناتها فى الحصول على أسطوانة بوتاجاز، خلال تفقد الوزير المستودع الرئيسى بمنطقة عين الصيرة.

ورد وزير التموين قائلا: "أسطوانة البوتاجاز لا يتعدى سعرها 10 جنيهات"، الأمر الذى جعل السيدة ترد قائلة: "خد عشرة جنيه يا سيادة الوزير وهات الأسطوانة"، مؤكدة أن هناك أزمة طاحنة بأسطوانات الغاز، وتجاوز سعر الواحدة 50 جنيهًا، فيما أكد وزير التموين أنه سيتم توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكروت الذكية لضمان حصول المواطنين على حقوقهم من البوتاجاز، ولمنع التلاعب.

وأضاف الوزير، أنه سيتم بدء تجريب منظومة البوتجاز بالكروت الذكية فى إحدى المحافظات خلال الأسابيع المقبلة، ثم تعميمها فى باقى المحافظات، وهو ما لقى قبولا من السيدة، والمواطنين الذين تواجدوا أمام المستودع.

وزير التموين: تحرير سعر البوتاجاز لأصحاب المستودعات وبيعه مدعما للمواطن

>

ضبط صاحب مستودع وحداد بحوزتهما 44 أسطوانة بوتاجاز لبيعها بالسوق السوداء بالقاهرة

>