اكتشاف أعمق بئر للغاز في مصر في شرق الدلتا

أعلنت شركة بي بي مصر اليوم عن كشف هام جديد للغاز في منطقة شمال دمياط البحرية في شرق دلتا النيل. وقد وصل الحفر فى بئر استكشاف المياه العميقه “أتول-1″ الجاري حفره حالياً باستخدام الحفار “ميرسك ديسكفورر” من الجيل السادس لأجهزة الحفر البحرية، إلى عمق 6400 متر تحت سطح البحر، مخترقا طبقه صخور رمليه عاليه الجوده في عصرالأوليجوسين حامله للغاز سمكها 50 متر، ومن المتوقع أن يكون هذا أعمق بئر تم حفره في مصر. هذا وسوف يستمر حفر البئر لمسافه 1 كيلومتر أخرى ليخترق ذات المكامن المحتوية على الغاز التي تم حفرها في الاكتشاف الكبير “سلامات” و الذي حققته شركة بي بي مصر في عام 2013، على بعد 15 كيلومتر جنوبًا.

وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ” أونا ” أن الاكتشاف يؤكد ان الفرصة متاحة وبشدة أمام الشركات العالمية للاستكشاف في هذه المنطقة التي نتوقع أن تكون غنية وبشدة في إحتياطات الغاز في الطبقات العميقة من المياه وهي إستراتيجية للوزارة لتشجيع الشركات العالمية على التنقيب والاستكشاف في هذه المنطقة .

وصرح “بوب دادلي” ، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بي بي: “إن النجاح الذي حققته الشركة في البئر “آتول” يزيد من ثقتنا في جودة دلتا النيل كحوض غاز على مستوى عالمي. وأن هذا هو الاكتشاف الكبير الثاني في منطقة الترخيص بعد كشف “سلامات”. ويقدر إجمالي الاحتياطى المحتمل في المنطقة بما يزيد على 5 تريليون قدم مكعب من الغاز ، ونحن الآن لدينا نقطة بداية إيجابية للمشروع الكبير التالي بعد مشروع غرب دلتا النيل الذي تقوم بتنفيذه شركة بي بي في مصر”.

وقال “هشام مكاوي” ، الرئيس الإقليمي لشركة بي بي شمال أفريقيا: “إن اكتشاف “آتول” يعتبر نتيجة ممتازة وهو ثاني بئر للشركة في برنامج الاستكشاف في شرق دلتا النيل. ويوضح جهودنا المتواصلة للمساعدة في الوفاء باحتياجات مصر من الطاقة باستكشاف موارد الطاقة المحتملة في منطقة دلتا النيل البحرية . ونحن فخورون بالتزامنا بكشف إمكانيات وموارد الطاقة في مصر و التي تحتاج إلى استثمارات ضخمه واستخدام أحدث تكنولوجيات الحفر والمسح السيزمى. وقد تم كشف “آتول” بالحفر في قاع البحر بعمق 923 متر تحت سطح الماء، على مسافة 80 كيلومتر شمال مدينة دمياط ، ومسافة 15 كيلومتر من شمال “سلامات”، ومسافة 45 كيلومتر شمال غرب تسهيلات “التمساح” البحرية . وتمتلك شركة بي بي مصر هذا الكشف بنسبة 100٪.