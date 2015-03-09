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“الرسم على الماء” ورشة فنون تشكيلية للصم بالأقصر

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“الرسم على الماء” ورشة فنون تشكيلية للصم بالأقصر “الرسم على الماء” ورشة فنون تشكيلية للصم بالأقصر

أرشيفية

تنطلق بقصر ثقافة الأقصر التابع لفرع ثقافة الأقصر برئاسة فضل الله هاشم اليوم الاثنين ورشة فنون تشكيلية بعنوان “الرسم على الماء” للصم تستمر حتي الخميس المقبل .

وقال محمد رجب مدير القصر أن التنوع الذى خلقه الفنانون التشكيليون بالقصر صنع نقلة نوعية كبيرة أدت لزيادة عدد الرواد الموهوبين الوافدين على القصر من جميع أنحاء الأقصر.

كما صرح الباحث سعد فاروق رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بأن هذه الورش غير التقليدية هي نتاج مجموعة متميزة من الفنانين المتواجدين بالقصر بصفة دائمة، مرحبا بكل من لديه موهبة ليطورها.

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