إضراب وكيلة شئون طالبة بالدقهلية عن الطعام بعد صدور قرار تعسفى بنقلها

دخلت وكيلة شئون طلبة بمدرسة ميت سلسيل للغات بالدقهلية فى إضراب عن الطعام بسبب صدور قرار نقل تعسفى لها.

وأعلنت سوسن العزازى الباز معوض وكيل شئون طلبة بمدرسة اللغات بميت سلسيل بمحافظة الدقهلية بإضرابها عن الطعام داخل مستشفى ميت سلسيل العام، احتجاجا على صدور قرار نقل تعسفى لها إلى مدرسة الثانوية التجارية بميت سلسيل.

وقالت وكيلة المدرسة إن القائم بأعمال مدير المدرسة ومدير الإدارة هما وراء صدور القرار بعد قيامها بالشهادة ضد القائم بأعمال مدير المدرسة فى واقعة حصوله على 200 جنيه من طلاب رياض الأطفال الجدد بالمخالفة، وبعد الكشف عن الواقعة تم الاستماع إلى شهادتى بالنيابة وأقرت بصحة الواقعة، وتم طلب رد المبالغ المحصلة منه فقام بالسعى فى إصدار نشرة لنقلى بدون تحقيق وتم تحرير محضر بالواقعة.