دفاع”محمد سلطان”: جهاز “لينوفو” وُجد بالأحراز ..والقاضي:أنت بتعمل دعايا ولا إيه؟

أكد دفاع محمد صلاح سلطان المتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة” إلى جانب محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وأخرين من قيادات الجماعة، أن ثمة تلاعبًا إذ بمحتوى الأحراز، نظرًا لورود مضبوطات بتقرير اللجنة الفنية ، لا أساس لها من الصحة.

وأشار الدفاع إلى أن التقرير يوضح احتواء الأحراز على أجهزة “لابتوب” عديدة تضمنت “إشارة رابعة العدوية”وهو أمر غير مطابق للواقع، فى الوقت الذى أوضح خلاله التقرير كذلك وجود جهاز “ماركة لينوفو” بالأحراز، ليبادر قاضى الجلسة المستشار محمد ناجى شحاتة بمداعبة عضو الدفاع، قائلًا له: “أنت بتعمل دعايا ولا إيه؟” لتضج قاعة المحكمة بالضحك.

وكانت النيابة ،قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.