الفريق ركن خليفة حفتر يؤدي اليمين قائدًا للجيش الليبي

أدى الفريق خليفة حفتر، اليوم الاثنين، اليمين بعد تعينه قائداً للجيش الليبي.

وكان مجلس النواب الليبي، قد وافق الأسبوع الماضي، على تعيين اللواء متقاعد خليفة حفتر قائدا عاما للجيش الليبي، وترقيته إلى رتبة فريق.

وكان رئيس البرلمان الليبي قد اقترح تعيين اللواء خليفة حفتر قائدا للجيش، وذلك بعد يوم من تصويت البرلمان على إنشاء المنصب الجديد في مؤسسة الجيش.

> يذكر أن مجلس النواب الليبي المنتخب، صوت في جلسة مغلقة حضرها 80 عضواً على تعديل القانون بشأن اختصاصات المناصب القيادية العسكرية، واستحداث منصب القائد العام للجيش الوطني.