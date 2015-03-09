وزارة المالية: مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالدولة مستمرة ولن يتم إلغائها

أكد محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة عدم صحة ما نشرته احدي الصحف عن الغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالدولة مؤكداً ان هذه المكافأة هي احدي المزايا التأمينية التي يتم صرفها من موارد صناديق التأمينات الخاصة التي يتم انشاؤها بوحدات الجهاز الاداري للدولة وتخضع مزاياها للوائح والقرارات المنشئة لهذه الصناديق ولا دخل لوزارة المالية او الموازنة العامة بهذا الجانب من قريب او من بعيد.

و اوضح محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة ان ما تضمنه المنشور رقم 9 لسنة 2014 ومن قبله المنشور رقم 7 لسنة 2013 لا علاقة له بإلغاء صرف المكافأة وإنما اقتصر الامر علي التنبيه علي الجهات العامة بعدم جواز صرف مكافأة نهاية الخدمة باستخدام مخصصات الموازنة العامة للجهات الادارية المختلفة لان ذلك مخالف للقانون ، وأكد البيان ان هذا التنبيه جاء بسبب قيام بعض الجهات المحدودة جدا بصرف هذه المكافآت خصما من اعتمادات الموازنة العامة للدولة بالمخالفة لأحكام القانون.

وأوضح البيان انه ليس من المقبول قيام بعض الجهات بالحصول علي موارد الموازنة العامة لإنفاقها في امور لم ينص عليها القانون في حين تلتزم معظم الجهات الاخري بصحيح القانون وتصرف مكافآت نهاية الخدمة من الصناديق الخاصة بالعاملين بها.

وأضاف بيان اصدرته الوزارة ان المنشورين اكدا ايضا عدم ممانعة وزارة المالية في انشاء اية صناديق تأمين جديدة للعاملين في الجهات التي لا يوجد لديها صناديق تامين خاصة علي ان يتم تمويل المزايا التي تمنحها تلك الصناديق من الاشتراكات التي يتم خصمها من اجور ومرتبات العاملين في تلك الجهات بعد موافقتهم علي الاشتراك فيها من اجل تعزيز المزايا التأمينية لهؤلاء العاملين.

وشددت الوزارة علي ان حماية المال العام وعدم السماح بإنفاقه الا في البرامج المعتمدة قانونا هو واجب الجميع قبل ان يكون مسئولية وزارة المالية ، وناشد البيان وسائل الاعلام المختلفة بتحري الدقة فيما تنشره من تقارير وأخبار قد تتسبب في اثارة البلبلة لدي الرأي العام في ظرف دقيق تواجهه الدولة وتحتاج منا كل التكاتف والتعاون لأجل رفعتها ونهضتها تحتاج لتكاتفنا جميعا معها.