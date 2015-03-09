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إيداع متهمى تنظيم “أجناد مصر” قفص الاتهام لبدء الجلسة

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إيداع متهمى تنظيم “أجناد مصر” قفص الاتهام لبدء الجلسة إيداع متهمى تنظيم “أجناد مصر” قفص الاتهام لبدء الجلسة

 

تنظيم اجناد

أودع منذ قليل بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر المتهمين بتنظيم “أجناد مصر” إلى قاعة المحكمة، قادمين من مقر محبسهم بسجن طرة، تمهيداً لبدء محاكمتهم فى القضية.

ويحاكم فى القضية 14 متهم ملقى القبض عليهم, و6 متهمين هاربين مطلوب القبض عليهم من قبل النيابة العامة, ولم يتحدث المتهمين بأى كلمة فور دخولهم قفص الاتهام, ونزعت قوات الأمن الكلابشات من أيديهم، وتبين أن أحد المتهمين يرتدى ملابس الحبس الزرقاء.

وبسوال أحد المحامين ،تبين أن المتهم محبوس على ذمة قضية إهانة القضاء لسابقة اتهامه بقضية خلية تنظيم الظواهرى والتى تحاكم داخل معهد أمناء الشرطة بطرة, والتف أعضاء هيئة الدفاع حول المتهمين وتحدثوا معهم.

وتنظر الدائرة 14 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وحضور عماد شعراوى رئيس نيابة أمن الدولة، وسكرتارية محمد السعيد، والتى ستنعقد بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية تنظيم “أجناد مصر” الإرهابى فى القضية رقم 11877 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة عشرين متهما من عناصر تنظيم أجناد مصر الإرهابى إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جرائم قتل ثلاثة ضباط وثلاثة من أفراد الشرطة وأحد المواطنين وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات.

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