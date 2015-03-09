وصول 72 ألف طن قمح لميناء السويس و62 شاحنة لـ “سفاجا”‎

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى. وتغادر ميناء السخنة السفينة ثورتوكس متجهة إلى ميناء جبل على بالإمارات وذلك بعد تفريغها 56410 أطنان كلينكر. يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة كريستينا وعلى متنها 63248 طن قمح قادمة من روسيا ويغادر الميناء السفينة الحاجز زينب وعلى متنها 8200 طن دقيق ومكرونة متجهة إلى ميناء بربرا.

يستعد ميناء الغردقة اليوم لمغادرة العبارة مسرة وعلى متنها 634 راكبا و14سيارة متجهة إلى ضبا، يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 224 راكبا منهم 45 معتمرا و1 باص عمرة والسفينة بريدج وعلى متنها 54 شاحنة. يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة نما إكسبريس وعلى متنها 11 راكبا و62 شاحنة، استقبل ميناء نويبع بالأمس العبارة ايلة وعلى متنها 307 ركاب منهم 126 معتمرا و3 باصات عمرة و3 سيارات و1 براد والسفينة سينا وعلى متنها 129 راكبا و5 براد و7 تريلات والسفينة بريدج وعلى متنها 7 براد كما غادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 297 راكبا و20 براد والعبارة برنسيسة وعلى متنها 620 راكبا والسفينة بريدج وعلى متنها 43 براد.

شهد ميناء شرم الشيخ بالأمس مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 64 سائحا إلى ومن الكنيسة، لزيارة المناطق الأثرية وممارسة رياضة الغوص، كما غادر الميناء السفينة ويرل ويند وعلى متنها 18 سائحا متجهة إلى أبو النحاس. استقبل ميناء الغردقة بالأمس العبارة الرياض وعلى متنها 289 راكبا و23 سيارة و16 تريلا وسفينة التدريب عايده وعلى متنها 238 طالبا وطاقما، كما غادر الميناء العبارة الرياض وعلى متنها 682 راكبا و37 سيارة و5 شاحنات.

شهد ميناء سفاجا بالأمس مغادرة السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 82 شاحنة و11 راكبا والسفينة طابا وعلى متنها 47 شاحنة و9 ركاب.