استشارى سمنة يوضح 5 فوائد للجزر.. أهمها تطهير الكبد والقولون

ما لا تعرفه عن الجزر:

يتميز الجزر بلونه البرتقالى الجذاب وطعمه المميز، وتعد شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا من أهم الدول التى تزرعه.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن الجزر يمد الجسم بالعديد من الفوائد على صحة الإنسان، وذلك يرجع إلى احتوائه على الفيتامينات الهامة للجسم مثل" أ و ج" وأيضا مضادات الأكسدة.

فوائد الجزر:

>يقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض فوائد الجزر، ومنها:

1- "الجزر يقوى النظر" مقولة تقال كثيرا عند تناول الجزر، وبالفعل هى صحيحة، لأنه يحتوى على فيتامين "أ" الذى يساعد على تحسين الرؤية، كما ان البيتاكاروتين التى تحمى العين من الإصابة بالماء الزرقاء.

>2- نظرا لاحتوائه على مادة الكاروتينات المضادة للأكسدة، فهو يحد من الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان القولون والرئة والبروستاتا.

>3- يساعد على تنظيف وتقوية اللثة والحد من تعرض الأسنان إلى التسوس، وذلك يرجع إلى احتوائه على فيتامين ج .

>4- يحتوى الجزر على الألفا كاروتين والليوتين مضادات الأكسدة التى تساعد على انخفاض وتنظيم نسبة الكولسترول فى الدم، وتحارب الإصابة بأمراض القلب وتحد من الإصابة بالسكتات القلبية.

>5- تناولك للجزر يساعد على تطهير الكبد والقولون من الفضلات المتراكمة فى الجسم، وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من فيتامين (أ) الذى يلعب دورا هاما فى تخلص الجسم من السموم المتراكمة فيه.