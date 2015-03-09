دراسة هولندية: المغالاة فى تمجيد الطفل تحفز إصابته بالنرجسية

أظهرت دراسة هولندية حديثة أن المغالاة فى تمجيد الطفل بصورة مستمرة تحفز إصابته بالنرجسية؛ حيث تبين أن الأطفال الذين يتسمون بالنرجسية هم الذين يتعامل معهم آباؤهم على أنهم شىء مميز وأفضل من غيرهم.

ونشر باحثو جامعة أمستردام الهولندية تحت إشراف إيدى بروملمان نتائج هذه الدراسة فى مجلة "بروسيدنجز" التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم.

ولإجراء هذه الدراسة، قام مجموعة من علماء النفس والعلماء التربويون بطرح أسئلة على 565 طفلا هولنديا تتراوح أعمارهم بين 7 و11 عاما وكذلك على آبائهم بمعدل كل ستة أشهر على مدار عامين.

>وتبين من ذلك أن الأطفال الذين صرح آباؤهم أنهم "أفضل من غيرهم" أو "أنهم يستحقون شيئا غير عادى فى الحياة"، كانوا أكثر نرجسية عن غيرهم من الأطفال؛ حيث تراجعت قدرتهم على المشاركة الوجدانية مع غيرهم، واتسموا بحساسية مفرطة تجاه النقد.

وفى الوقت ذاته أكد الباحثون أن النرجسية لا تعنى زيادة الشعور بقيمة الذات وشددوا على ضرورة ألا يتم الخلط بينهما.

وفى المقابل ارتفع الشعور بقيمة الذات لدى الأطفال الذين أغدقهم آباؤهم بمشاعر العطف والحنان بدلا من المغالاة فى تمجيدهم.