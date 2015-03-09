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إحالة مدرس متهم بالتعدى جنسياً على طفلة داخل مدرسة بالشرقية إلى الجنايات

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إحالة مدرس متهم بالتعدى جنسياً على طفلة داخل مدرسة بالشرقية إلى الجنايات إحالة مدرس متهم بالتعدى جنسياً على طفلة داخل مدرسة بالشرقية إلى الجنايات
قررت نيابة منيا القمح بالشرقية، اليوم الاثنين، بمعرفة محمد الرفاعى وكيل النيابة، وبرئاسة المستشار إسلام حشيش، وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة المدرس المتهم بالتعدى جنسياً على الطفلة "ن" التلميذة بالصف الثانى الابتدائى بمدرسة "ال. الابتدائية" بمدينة منيا القمح، بحسب اتهام والدة الطفلة بمحضر الشرطة لمحكمة جنايات الزقازيق.

البداية بتلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من "ر.ف" 29 سنة، مقيمة بمنيا القمح، تتهم "سامى.م.إ" 49 سنة، معلم أول بمدرسة ابتدائية، بالتعدى جنسياً على نجلتها 8 سنوات، بالصف الثانى الابتدائى داخل حمام المدرسة وقدمت الأم تقريرا طبيا، وتحرر المحضر رقم 1662 جنح منيا القمح، وتم ضبط المدرس وأنكر الواقعة، وتم حبسه على ذمة التحقيقات.

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