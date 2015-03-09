بدء محاكمة 36 إخوانيا فى أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى

بدأت محكمة جنايات الجيزة برئاسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية محمد السعيد، ثالث جلسات محاكمة 36 متهما باحداث مدينة الإنتاج الإعلامى.

وحضر المتهمون وتم إيداعهم قفص الاتهام، كما حضر أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، واللجنة الفنية المشكلة لفض الأحراز، وقاموا بحلف اليمين القانوينة أمام هيئة المحكمة، وحضر أحد الشهود وهو لواء بجهاز الشرطة.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، أحال 36 إخوانيًا إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة استئناف القاهرة، فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مدنية الإنتاج الإعلامى»، التى وقعت فى 2 أغسطس 2013، وأسفرت عن حرق مركبات شرطة وخاصة والشروع فى قتل ضباط ومجندين ومواطنين، وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج، وخسائر جراء الأحداث قدرت بربع مليون جنيه.