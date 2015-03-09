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رفع محاكمة مرسى و10 آخرين بالتخابر مع قطر لفض حرز سرى

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رفع محاكمة مرسى و10 آخرين بالتخابر مع قطر لفض حرز سرى رفع محاكمة مرسى و10 آخرين بالتخابر مع قطر لفض حرز سرى
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى رفع رابع جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.

وأمرت المحكمة بجعل الجلسة سرية لفض أحد الأحراز التى تتعلق بالأمن القومى، وحظرت نشرها بأى شكل، وقالت المحكمة إن الأوراق الخاصة بالمتهم عادل كيلانى تخص الأمن القومى وضبطت بمسكنه أرجات المحكمة فض ذلك الحرز حتى جلسة سرية.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.‏

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