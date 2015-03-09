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القبض على عاطل حصل على مبالغ مالية من مواطنين لإنهاء تراخيص بالمرور

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القبض على عاطل حصل على مبالغ مالية من مواطنين لإنهاء تراخيص بالمرور القبض على عاطل حصل على مبالغ مالية من مواطنين لإنهاء تراخيص بالمرور
تمكن ضباط مباحث المرور بنجع حمادى، من ضبط عاطل لقيامه بإيهام المواطنين بإنهاء تراخيص مرورية بوحدة المرور مقابل مبالغ مالية.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا إخطارا يفيد ورود معلومات إلى ضباط مباحث المرور، تفيد قيام عدلى أحمد ع م 36 سنة عاطل بالتردد الدائم على وحدة مرور نجع حمادى بقصد السمسرة، وتحصيل مبالغ مالية من جمهور المواطنين المترددين على إدارة المرور، لإنهاء إجراءات تراخيص مركباتهم وإيهامهم بنفوذه داخل إدارة المرور.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث المرور من ضبط المتهم وبصحبته وائل صالح أ م 24 عامل، والذى أفادت الأجهزة الأمنية إقراره بقيام المتهم بإنهاء التراخيص الخاصة به وتقاضى مبلغ مالى 1000 جنيه وعثر بحوزة المتهم على 6 استمارات وبطاقات رقم قومى لأشخاص مختلفين، وأكلاشيه مدون عليه مكتب رضوان للمصالح الحكومية.

وخاتم مدون عليه النقابة العامة للبناء والأخشاب بنجع حمادى، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

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مصر 365