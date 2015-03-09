حبس 25 متهما 4 أيام فى مشاجرة بالمولوتوف والأسلحة الآلية بين عائلتين بسوهاج

أمر أحمد صلاح وكيل نيابة مركز البلينا بسوهاج، بإشراف المستشار إسلام أبو سالم مدير النيابة بحبس 25 متهما 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بضبط وإحضار 12 آخرين بسبب مشاجرة بين متهمين بقرية السمطا وعائلة أولاد فرج بمركز البلينا بالأسلحة الآلية والمولوتوف والشوم، كما تم تحطيم عدد 2 مقهى، وتعطيل وسائل النقل والمواصلات ومقاومة السلطات، بسبب قيام بعض المتهمين من قرية السمطا بمعاكسة فتاة من عائلة أولاد فرج فى الطريق وتصويرها بالهاتف المحمول.

كما أمر المستشار إسلام أبو سالم مدير النيابة بتشكيل فريق عمل من النيابة العامة يضم حسين مصطفى ومحمد عيسى وكيلى النيابة وسكرتارية إبراهيم بخيت ومحمد جابر وحمادة حماد، بإجراء معاينة على محل الواقعة وحصر التلفيات.

تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغا بوقوع مشاجرة بين الطرفين بسبب قيام الطرف الأول من قرية السمطا بمعاكسة فتاة من عائلة أولا فرج وتصويرها بالهاتف المحمول، واستخدم الطرفان الأسلحة الآلية والمولوتوف والشوم وعندما قام رجال المباحث بالقبض على المتهمين قاموا بمقاومتهم ووجهت إليهم النيابة تهمة مقاومة السلطات وحيازة الأسلحة الآلية والمولوتوف وإتلاف عدد 2 مقهى وتعطيل وسائل النقل والمواصلات، وأمرت النيابة بضبط وإحضار 12 آخرين.